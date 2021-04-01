В Донецке предложили новое сокращенное название для Украины
Участники проходящего в Донецке форума «Единство русских: защита прав и свобод» предложили использовать для названия Украины аббревиатуру ОЧУ.
«Я поддерживаю Дениса Владимировича Пушилина, который предлагает абсолютно правильный термин для названия Украины: не «подконтрольные Украине территории», не «Украина», а просто ОЧУ — Оставшаяся Часть Украины», — сказал в ходе выступления представитель Луганской в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.
Он добавил, что использование этого термина «будет правильным».
Двухдневный форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года. Политика - Сегодня, 17:33 819
«Я поддерживаю Дениса Владимировича Пушилина, который предлагает абсолютно правильный термин для названия Украины: не «подконтрольные Украине территории», не «Украина», а просто ОЧУ — Оставшаяся Часть Украины», — сказал в ходе выступления представитель Луганской в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.
Он добавил, что использование этого термина «будет правильным».
Двухдневный форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года. Политика - Сегодня, 17:33 819
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