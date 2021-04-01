В Рубежном в воинской части сгорели четыре бензовоза, пострадали три человека. ФОТО. ВИДЕО



Так, в результате возгорания бензобака автомобиля случился пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.

В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья — удовлетворительное. Его доставили в больницу в Кременную.

Отметим, что ранее в комментарии «Трибуну” пресс-служба Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, рассказала о троих пострадавших.

К ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.

В настоящее возгорание ликвидировано, причины — устанавливаются.



ГБР проводит досудебное расследование факту возгорания бензовоза на территории воинской части. Происшествие предварительно квалифицировано по ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе).

Новости Региона - Сегодня, 17:15 368 Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) предоставил официальную информацию о сегодняшнем пожаре в воинской части в Рубежном Луганской области.Так, в результате возгорания бензобака автомобиля случился пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья — удовлетворительное. Его доставили в больницу в Кременную.Отметим, что ранее в комментарии «Трибуну” пресс-служба Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, рассказала о троих пострадавших.К ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.В настоящее возгорание ликвидировано, причины — устанавливаются.ГБР проводит досудебное расследование факту возгорания бензовоза на территории воинской части. Происшествие предварительно квалифицировано по ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе). Новости Региона - Сегодня, 17:15 368

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