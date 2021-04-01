Выборы руководителей Ассоциации студенческого самоуправления прошли в ЛГУ имени Даля (ФОТО)

Выборы руководителей Ассоциации студенческого самоуправления ЛНР при Министерстве образования и науки (МОН) Республики прошли в Луганском государственном университете (ЛГУ) имени Владимира Даля. Об этом сообщили в МОН."Представители студенческих самоуправлений образовательных организаций (учреждений) высшего образования Луганской Народной Республики 21 апреля 2021 года встретились для проведения выборов на должность председателя, заместителя председателя и секретаря Ассоциации студенческого самоуправления Луганской Народной Республики при Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Мероприятие прошло на базе ЛГУ имени Владимира Даля.Председателем Ассоциации студенческого самоуправления был избран студент Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Дмитрий Макаров, его заместителем – студент Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко Михаил Шешкин, секретарем ассоциации – студент ЛГУ имени Владимира Даля Денис Кривенко.Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко и первый заместитель министра образования и науки Республики Ольга Долженко, присутствовавшие на мероприятии, поздравили студенческий актив ассоциации с началом работы."Целью создания Ассоциации является объединение и развитие студенчества в целом, а также формирование сплоченной команды студенческого самоуправления Луганской Народной Республики", - отметила Долженко.В Минобразования рассказали, что деятельность ассоциации охватывают большой диапазон работы с молодежью: волонтерство, воспитание патриотизма, культура и творчество, организация и проведение различного рода мероприятий и конкурсов, а также работа по формированию здорового и спортивного образа жизни."Деятельность ассоциации направлена в первую очередь на оказание помощи обучающимся в реализации учебной, научной, творческой, спортивной и иных сферах, а также позволяет приобрести богатейший опыт работы организатора, создать кадровый резерв Ассоциации студенческой молодежи", - добавили в ведомстве.Там отметили, что задачи, поставленные перед ассоциацией, "послужат мотивирующим фактором для формирования единого Республиканского молодежного пространства и создадут условия для свободного развития личности студента путем привлечения его к различным видам общественной деятельности".Ранее представители высших учебных заведений ЛНР провели встречу, на которой обсудили план работы создаваемой при Министерстве образования и науки ЛНР Ассоциации студенческого самоуправления.22 апреля — Луганск