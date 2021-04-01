Синоптики прогнозируют днем 23 апреля в ЛНР до 17 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 23 апреля будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем, местами возможны заморозки до минус 3 утром и кратковременный дождь днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 22 апреля до 21:00 23 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман; днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем плюс 12-17 градусов".

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла ночью и от 15 до 17 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 апреля метеорологи фиксировали в 2009 году – минус 7,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 23 апреля – 04:43, время захода – 20:02. Продолжительность светового дня составит 15 часов 19 минут.

По предварительному прогнозу, утром и днем 24 апреля местами пройдет кратковременный дождь с грозой; ночью и утром 25 апреля ожидаются заморозки на почве до минус 5 градусов; температура воздуха существенно не изменится.

22 апреля — Луганск