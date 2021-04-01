Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения

Глава ЛНР Леонид Пасечник готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любой точке на линии соприкосновения. Об этом он заявил в своем обращении к украинскому президенту.Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в украинском Донбассе". В ответ на это Путин заявил о том, что, если украинский президент хочет обсудить двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве, однако, "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями Республик ЛНР и ДНР"."Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" - сказал Пасечник.Он добавил, что готов говорить о мире и спасении жизней жителей Донбасса."Господин Зеленский, поверьте мне, коренному луганчанину! Здесь, на моей Родине, в Донбассе, мы всё очень хорошо и видим, и понимаем, и чувствуем! Кто в нас стреляет и убивает, и уж точно, за кого и за что мы здесь стоим насмерть! Хотите говорить?! Приходите мирно! Будем говорить! Худой мир лучше доброй ссоры! Говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани. Тем более, что наши люди, за которых болит душа, живут и с той, и с этой стороны линии соприкосновения", - отметил глава Республики.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.22 апреля — Луганск