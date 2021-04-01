Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Зеленскому

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно.

Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" - говорится в обращении главы Республики.