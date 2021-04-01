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Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Зеленскому

root Сегодня, 20:3032Новости
Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Зеленскому
"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно.
Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" - говорится в обращении главы Республики.

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