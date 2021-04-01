Немецкий эксперт Рар рассказал об истерике Чехии из-за провала плана против России

Чехия рассчитывала на всеевропейскую солидарность против России, но расчет Праги провалился. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По мнению эксперта, ситуация, спровоцированная Чехией, является "очень серьезной и где-то взрывоопасной". Действия Праги с высылкой российских дипломатов и бездоказательными обвинениями в причастности РФ к подрыву военных складов во Врбетице могли поставить ситуацию на грань войны в Европе – Рар считает, что этому препятствует только ядерный арсенал России.Чехия попыталась спровоцировать общеевропейский демарш против Москвы, но потерпела неудачу, отмечает политолог. Ни одна ведущая страна ЕС не поддержала пражский призыв к высылке российских дипломатов из солидарности с чехами, в результате чего в Праге наступило серьезное разочарование в Европе."Чехи просили от Евросоюза поддержку и высылку российских дипломатов. Но Германия, Франция, Австрия сказали "нет". Кто начинает высылать дипломатов? Чехи просто разнервничались, у них крыша поехала. Думаю, у них злоба не на Россию, выславшую дипломатов в ответ, а на ЕС, который их не поддержал", – сказал Рар.Политолог считает, что Чехия должна сделать выводы из ситуации и начать деэскалацию отношений с Россией, чтобы не остаться против нее один на один. На действенную поддержку США и европейских стран в Праге рассчитывать не могут – в этом смысле Рар сравнивает Чехию с Грузией в августе 2008 года, которую РФ жестко принудила к миру после нападения на Цхинвал."Мне это напоминает Саакашвили, который с шашкой наголо ринулся на Южную Осетию, думая, что за ним пойдет армия НАТО. А ее не было, и он остался один на один с Россией. Так что чехам есть над чем подумать", – сказал Рар на YouTube-канале "Соловьев LIVE".Эксперт из Германии надеется на здравомыслие президента Чехии Милоша Земана и членов правительства страны, не разделяющих антироссийскую позицию провокаторов конфликта. Также Рар обращает внимание на продуманное и "ни в коем случае не враждебное" послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое, по его мнению, создает возможности для переговоров и сближения с Западом.Григорий Егоро