Зеленский записал очередное В«обращение к нацииВ»

Наверняка, каждый из вас, будучи ребенком, мечтал о том, что рано или поздно наступит его час и он станет героем. Скорее всего, мечтал стать героем и маленький Володя Зеленский. Но не получилось. То ли время не то, то ли место неподходящее. В поход за славой Зеленский отправился немного другим путем, став актером, представителем, по сути своей, довольно мирной профессии.Но в жизни всегда есть место чуду, и вот Зеленскому все же подвернулся шанс совершить нечто особенное, я бы даже сказал – героическое. Нахлобучив на себя бронежилет и водрузив на голову шлем, который смотрится на новом президенте Украины довольно комично, Зеленский околачивается где-то в районе передовой и подбадривает тех, кому не повезло освоить актерское ремесло.В отсутствии полноценного военного конфликта, сопровождающегося эпохальными сражениями, для того, чтобы стать настоящим героем, нужно выбрать себе сильного оппонента и вызвать его на «мужской разговор». Разумеется, учитывая особенности национальной политики, как внутренней, так и внешней, лучшего оппонента для включения Владимира Зеленского в «пантеон героев», чем Владимир Путин, ну просто не найти.Буквально на днях, записывая свое очередное «видеообращение к нации», Зеленский напомнил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию. «А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – заявил президент Украины.Красиво, но героизмом даже не пахнет. Почему именно в любой точке «украинского Донбасса»? А почему не провести встречу в той части Донбасса, которую уже много лет пытается зачистить от местного населения официальный Киев? Со стороны Зеленского это был бы по-настоящему героический поступок. Ведь далеко не каждый «полководец» рискнет посмотреть в глаза тем, кто гибнет из-за отданных им преступных приказов.В любом случае, чтобы войти в историю и остаться в памяти населения, нужно, наверное, встречаться не с Путиным, а с теми, кто вот уже который год живет под гнетом постоянных обстрелов, рискуя выйти на улицу и уже не вернуться домой живым. Но для этого нужен характер. Настоящий мужской характер. Куда проще попытаться прослыть героем, сделав заведомо неприемлемое предложение, в дальнейшем преподнеся отказ «назначенного оппонента» как трусость.Причиной данного обращения, своеобразного вызова Зеленским на «мужской разговор» Путина, послужило «скопление российских войск» у границы с Украиной, которое Зеленский расценивает не иначе как шантаж. «Волнует ли это нас? Да. Требуют ли Украина и международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация заявляет, что стремится к миру, но вместе с тем создает все условия для эскалации... Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к войне? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил президент, на всякий случай в очередной раз призвав украинцев верить только официальной информации.Интересно, а почему Зеленского не волнует, что к границе Украины, правда, с другой стороны, стянула свои войска объединенная Европа? Допустим, вчера, 20 апреля, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что в Польшу прибыло несколько десятков истребителей F-15 и F-16 ВВС США. Отмечается, что это сделано с целью учений по резкой переброске войск. Более того, есть информация о том, что истребители, скорее всего, прибыли не только в Польшу, но и еще в несколько других стран Европы. Блащак сообщил, что истребители F-15 и F-16 садились не только на польских аэродромах.Учения войск НАТО, в ходе которых к границам суверенной Украины стягиваются в том числе и американские войска, не рассматриваются как нечто из ряда вон выходящее, в то время, как такие же учения, проводимые российской армией, очень сильно раздражают как украинцев, так и их союзников. Парадокс, Зеленский, постоянно рассуждая о мире, делает все, чтобы его родную страну захлестнул хаос полноценного военного конфликта. Но при этом у него есть, что сказать Путину, хотя, наверняка, нечего сказать жителям терзаемого украинскими войсками Донбасса. А должно быть наоборот. Потому что Путину не о чем разговаривать с Зеленским, а вот у жителей Донецкой и Луганской народных республик накопилось к руководству Украины масса вопросов.Алексей Зотье