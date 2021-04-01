Правительство внесло изменения в порядок размещения временных сооружений – Минстрой ЛНР

Правительство ЛНР внесло изменения в порядок размещения временных сооружений в Республике, которые позволяют ускорить подготовку плана земельного участка для его последующего использования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР.

"В соответствии с действующим на территории ЛНР земельным законодательством Правительство ЛНР внесло изменения в нормативный правовой акт, регулирующий градостроительную деятельность в Луганской Народной Республике. В новой редакции документа расширен перечень графического материала и увеличено число исполнителей, что позволяет существенно ускорить его подготовку", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что постановлением Правительства ЛНР от 20 апреля 2021 года № 319/21 внесены изменения во Временный порядок размещения временных сооружений в Луганской Народной Республике, утвержденный постановлением Совета министров Луганской ЛНР от 07 ноября 2017 года № 731/17 "О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности в Луганской Народной Республике".

"В новой редакции Временного порядка обязательный для предоставления на рассмотрение графический материал – выкопировка из дежурного кадастрового плана – заменен на планово-картографический материал, который включает в себя план земельного участка, схему земельного участка и выкопировку из дежурного кадастрового плана в масштабе 1:50-1:50000. Таким образом, для подготовки Паспорта привязки временного сооружения можно использовать наиболее подходящий графический материал – план, схему или выкопировку", - пояснили в Министерстве.

Кроме того, если ранее такие материалы выполнял только Государственный комитет по земельным отношениям ЛНР, то с учетом изменений, внесенных в земельное законодательство, графический материал смогут выполнять юридические лица, получившие лицензию на геодезическую и картографическую деятельность и имеющие в своем штате сотрудников, получивших квалификационный аттестат инженера-геодезиста.

"Это позволит значительно ускорить подготовку плана земельного участка, схемы земельного участка и выкопировки из дежурного кадастрового плана", - подчеркнули в ведомстве.

Также с внесением изменений во Временный порядок физические лица - предприниматели и юридические лица получили возможность размещать временные сооружения бытового, социально-культурного или другого назначения (киоски, павильоны) на земельном участке, находящемся у них в собственности или пользовании.

"Ранее Временный порядок определял механизм размещения временных сооружений на земельном участке, который передавался в аренду", - уточнили в Министерстве.

С полным перечнем изменений, внесенных в постановление Правительства ЛНР можно ознакомиться на сайтах Правительства ЛНР и Минстроя и ЖКХ ЛНР.

23 апреля — Луганск