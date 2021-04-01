"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 23 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 23 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы Аккумуляторная, Новопромышленная, Оборонная, 50 лет Образования СССР;

Жовтневый район: улицы Демина, 26 Бакинских комиссаров, Колоса, Челябинская, Щербакова, Зеленая, квартал Гагарина;

Каменнобродский район: улицы Текстильщиков, Братьев Маховых, Мурманская, Паровозная, переулок Донбассовский;

Артемовский район: Александровск, улица Луганская;

Краснодонский район: поселок Широкий, улица "Молодой гвардии"; Краснодон, квартал Лютикова, поселок Северо-Гундоровский, улица Клубная; Суходольск, улица Пустышева-Шоссейная; Молодогвардейск, улица Садовая;

Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Белое, улица 8 Марта, пгт Ленина, улица Маяковского;

Славяносербский район: Зимогорье, переулок Кошевого, улицы Богдана Хмельницкого, 20-го Партсъезда, Карла Маркса;

Ровеньки: пгт Ясеновский, улицы Гагарина, Кирова;

Алчевск: улицы Матросова, Чернышевского, Мичурина, школа № 13, переулок 2-й Мичуринский;

Перевальский район: поселок Горняцкий, улицы Индустриальная, Горняцкая; центральная районная больница;

Кировск: улицы Менжинского, Репина, Ломоносова, квартал 30 лет Победы;

Брянка: улицы Докучаева, Трамвайная, Чернышевского, переулок Трамвайный;

Стаханов: улицы Достоевского, Майская, Карла Маркса, переулок Строительный; Ирмино, улица Горняк;

Первомайск: улицы Котовского, Мирошниченко, Макаренко;

Антрацит: поселок Шахты 2-2 БИС, улица Расковой;

Красный Луч: улицы Переяславская, Карла Либкнехта, Клары Цеткин.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".

23 апреля — Луганск