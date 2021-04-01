"Хочу встретиться с прабабушкой". В Латвии извинились перед русскоязычными за некорректную рекламу вакцинации

"Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро", - заявили в агентстве.

Фото: MashВ Латвии разгорелся нешуточный скандал, связанный с не совсем тактичной рекламой вакцинации. Рекламное агентство Nord DDB Riga, проводящее кампанию о необходимости прививок извинилось перед русскоязычными жителями страны за плакат, на котором предлагалось после укола встретиться с прабабушкой и прадедушкой, передает Страна.ua.После разгоревшегося скандала "прабабушку" и "прадедушку" оперативно заменили на дедушку с бабушкой.Так же рекламщики принесли отдельные извинения бывшему футболисту Каспару Горкшу, чье лицо было изображено на плакатах. Сам Горкш сравнил ситуацию с инцидентом в Швеции, где власти по ошибке использовали для рекламы прививок фотографию Гарольда, скрывающего боль, и подчеркнул, что для него главное - чтобы "вся эта суматоха" не повлияла на успешность кампании.Источник