Соратник Горбачева раскрыл роль Украины в развале СССР

"То есть к тому моменту сговор между (Борисом. — Прим. ред.) Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", — считает Мироненко.

"Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?", — утверждает соратник Горбачева.

Фото: Владимир Вяткин / РИА НовостиБывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал "Лента.ру" о влиянии Украины на развал Советского Союза, передает РИА Новости.Собеседник заявил о персональной ответственности Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора. Он привел в качестве аргумента его встречу с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП. Тогда первый президент Украины заявил советскому лидеру, что ни в коем случае не подпишет соглашение.По его мнению, именно нежелание руководства Украинской ССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств предопределило его провал.Мироненко уверен, что новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик.