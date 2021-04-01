Евродепутат потребовал от Чехии доказательств по обвинениям против России

"Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы … Наши спецслужбы должны немедленно представить доказательства обвинений против ГРУ", - сказала собеседница агентства.

Фото: Yves Herman / ReutersСпецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов, иначе история с громкими обвинениями выглядит не очень основательной, заявила депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна, передает РИА Новости.По мнению чешского евродепутата, Россия и Чехия должны прекратить недружественную риторику и начать контакты в целях стабилизации нынешней обстановки.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".Источник