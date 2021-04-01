МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета ВВС США

Фото: © РИА НовостиРоссийский МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО, передает РИА Новости.Экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного борта россияне вернулись на аэродром базирования.Как говорится в релизе, полет МиГ-31 выполнен в соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено.Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.