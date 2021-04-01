Сегодня в Луганске до 17 градусов тепла, дождь



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается до 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 апреля метеорологи фиксировали в 2009 году — минус 7,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27,8 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 23 апреля — 04:43, время захода — 20:02. Продолжительность светового дня составит 15 часов 19 минут.

По предварительному прогнозу, утром и днем 24 апреля местами пройдет кратковременный дождь с грозой; ночью и утром 25 апреля ожидаются заморозки на почве до минус 5 градусов; температура воздуха существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 09:54 149 Сегодня, 23 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем плюс 12-17 градусов. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается до 13-15 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов выше нуля днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 апреля метеорологи фиксировали в 2009 году — минус 7,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27,8 градуса.Время восхода солнца в Луганске 23 апреля — 04:43, время захода — 20:02. Продолжительность светового дня составит 15 часов 19 минут.По предварительному прогнозу, утром и днем 24 апреля местами пройдет кратковременный дождь с грозой; ночью и утром 25 апреля ожидаются заморозки на почве до минус 5 градусов; температура воздуха существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 09:54 149

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