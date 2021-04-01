Донбасс является территорией Русского мира, где живет многонациональный народ – депутат ГД

Донбасс является территорией Русского мира, на которой живет многонациональный народ. Об этом в ходе проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" заявил депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев."В Донбассе живут все: я видел и армян, и азербайджанцев, и многих других. Я имею ввиду, что это (Донбасс) - территория Русского мира, а Русский мир, он приемлем для всех. Вся Европа, я уже не говорю об Америке и соседней стране, пытаются доказать, что такого понятия как Русский мир не существует, его нет, а мы сегодня (проведением форума) доказываем, что есть", - сказал он.Депутат подчеркнул, что "Донбасс - это именно так точка, где такие форумы необходимо проводить".Напомним, двухдневный форум, в котором принимает участие делегация ЛНР, посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". Затем пройдет работа по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".На следующий день на трех секционных площадках пройдут круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.23 апреля — Луганск