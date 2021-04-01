Турнир по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины" пройдет в столице ЛНР 29 апреля
Турнир по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины" состоится в Луганске 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", которое выступило организатором соревнований.
"В Луганске 29 апреля пройдет турнир по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины". Торжественное открытие турнира состоится в 9:30 на поле специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по адресу: Луганск, улица Оборонная, 4в (запасное поле стадиона "Авангард")", – говорится в сообщении.
В "Мире Луганщине" напомнили, что, по итогам жеребьевки, которая прошла 19 апреля, команда филиала предприятия "Луганскгаз" из Алчевска попала сразу в полуфинал.
Остальные 10 команд будут играть между собой в таком порядке:
- Антрацитовский государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР – с луганской командой общества с ограниченной ответственностью "Престиж";
- управление образования администрации Первомайска – со Стахановским межрайонным управлением по эксплуатации газового хозяйства филиала предприятия "Луганскгаз";
- Алчевский филиал ЗАО "Внешторгсервис" – с управлением образования администрации Красного Луча;
- Алчевский пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР – с луганским заводом "Маршал";
- Центр развития детского и молодежного движения Луганска – с коллективом Республиканской топливной компании "Востокуголь" поселка Ясеновский.
Финальные игры начнутся в 13:30. Награждение победителей турнира состоится в 16:00.
Победители финального турнира получат ценные призы от "Мира Луганщине": телевизоры, фитнес-браслеты, портативные зарядные устройства, а также памятные подарки.
"Мы приглашаем всех желающих прийти на соревнования, чтобы поддержать футболистов. Особенно участникам турнира важна поддержка коллег, ведь они будут представлять не просто себя или свою команду, а все предприятие. Уверены, что и футболисты, и зрители турнира зарядятся позитивными эмоциями и отлично проведут время. Приходите, будет интересно!" – отметили в ОД.
23 апреля — Луганск
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