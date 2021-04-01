Турнир по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины" пройдет в столице ЛНР 29 апреля

Турнир по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины" состоится в Луганске 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", которое выступило организатором соревнований."В Луганскепройдет турнир по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины". Торжественноетурнира состоитсяна поле специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по адресу:(запасное поле стадиона "Авангард")", – говорится в сообщении.В "Мире Луганщине" напомнили, что, по итогам жеребьевки, которая прошла 19 апреля, команда филиала предприятия "Луганскгаз" из Алчевска попала сразу в полуфинал.Остальные 10 команд будут играть между собой в таком порядке:- Антрацитовский государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР – с луганской командой общества с ограниченной ответственностью "Престиж";- управление образования администрации Первомайска – со Стахановским межрайонным управлением по эксплуатации газового хозяйства филиала предприятия "Луганскгаз";- Алчевский филиал ЗАО "Внешторгсервис" – с управлением образования администрации Красного Луча;- Алчевский пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР – с луганским заводом "Маршал";- Центр развития детского и молодежного движения Луганска – с коллективом Республиканской топливной компании "Востокуголь" поселка Ясеновский.игры начнутсяпобедителей турнира состоитсяПобедители финального турнира получат ценные призы от "Мира Луганщине": телевизоры, фитнес-браслеты, портативные зарядные устройства, а также памятные подарки."Мы приглашаем всех желающих прийти на соревнования, чтобы поддержать футболистов. Особенно участникам турнира важна поддержка коллег, ведь они будут представлять не просто себя или свою команду, а все предприятие. Уверены, что и футболисты, и зрители турнира зарядятся позитивными эмоциями и отлично проведут время. Приходите, будет интересно!" – отметили в ОД.23 апреля — Луганск