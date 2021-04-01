Расширение гумпрограммы поможет поддержать жителей всей Украины – депутат

Расширение Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса поможет оказать поддержку жителям всей Украины. Об этом в ходе проходящего в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод" заявил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

"С первых дней становления Республики нашей целью является не только защита, но объединение все земель Донбасса и поддержка наших братьев, которые остались по ту сторону линии разграничения не по своей вине. Жители бывших Луганской и Донецкой областей в полном составе проголосовали за создание Народных Республик, они наши граждане, наши братья, они члены большой семьи и должны пользоваться теми же правами, которые пользуются жители наших территорий", – сказал он.

Юров напомнил, что "на протяжении уже четырех лет реализуется Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса".

"К реализации ее практической части я причастен, поэтому должен сказать, что того, что уже сделано, по сравнению с проблемами, которые у людей есть, мало. Но уже тысячи людей получили медицинскую, социальную, материальную помощь, две тысячи студентов с сопредельных территорий учатся в ЛНР", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что "очень важно, что программа расширяется на всю Украину, на всех русских людей, волею судеб оказавшихся под властью киевской хунты".

"Мы должны им помочь, поэтому сегодня принимаются важные идеологические решения, новая расширенная программа", – добавил Юров.

Донецкая и Луганская Народные Республики 17 февраля 2017 года утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Двухдневный форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.

В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". После чего провели работу по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".

Сегодня на трех секционных площадках проходят круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".

Планируется, что в ходе форума будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.

23 апреля — Луганск