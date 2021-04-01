Форум "Единство русских: защита прав и свобод" завершил работу (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦФорум "Единство русских: защита прав и свобод", проходивший в Донецке, завершил работу. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.Подводя итоги мероприятия председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома общественного движения "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко отметил, что форум стал поддержкой для жителей подконтрольных Киеву территорий."Форум несёт моральную поддержку для тех людей, которые находятся по ту сторону (линии соприкосновения), наших людей. Очень важно, что мы сегодня не только проговорили, но и наметили план действий, то, как мы можем помочь тем людям, которые находятся на той стороне и очень символично, что этот план действий прорабатывается в Донбассе", - сказал руководитель парламента ЛНР.Он подчеркнув, что несмотря на экономические и другие санкции со стороны Украины, продолжающиеся на протяжении семи лет боевые действия, "Донбасс не просто выстоял, он продолжает развиваться"."Сегодня много было сказано о том, что Донбасс на передовой, является первым и последним форпостом для Российской Федерации, и все мы знаем фразу, что "Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано". Так вот, я хотел бы ретранслировать не только для тех людей, которые находятся по ту сторону, наших русских людей, которые сегодня находятся на территории Украины, и передать нашей родной матушке-России: поверьте, Донбасс стоит и не подведет", - добавил Мирошниченко.Состоявшийся в Донецке двухдневный форум был посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод, начиная с 1991 года.В первый день участники на пленарном заседании обсудили тему "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы". После чего провели работу по секциям "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников" и "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика".Сегодня на трех секционных площадках прошли круглые столы: "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом", "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в сферах жизнедеятельности ЛНР и ДНР", "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".В ходе форума была представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, разработаны практические рекомендации, касающиеся формирования единой позиции гражданского и правозащитного сообществ, органов власти в отношении способов и направлений защиты русских в Украине, а также выработана итоговая резолюция.23 апреля — Луганск