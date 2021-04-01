Молодежный театральный фестиваль ArtEast открылся в ЛГАКИ (ФОТО)

Пятый молодежный театральный фестиваль ArtEast открылся в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на пресс-центр ЛГАКИ."В этом году в фестивале, который проводит кафедра театрального искусства академии, примут участие 30 профессиональных и любительских театральных коллективов из ЛНР: Луганска, Алчевска, Ровеньков, Антрацита, Ирмино, Суходольска; ДНР: Донецка, Макеевки, Харцызска; и РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Краснодара, Воронежа, Вологды, Белгорода, Астрахани, Смоленска. Девять спектаклей луганский зритель увидит очно 23 и 24 апреля", - говорится в сообщении.Ректор ЛГАКИ Валерий Филиппов в приветственном обращении к участникам и зрителям отметил, что Луганск "уверенно становится театральной Меккой"."Открывается наш ArtEast, в эти же дни проходит театральный фестиваль имени Павла Луспекаева "Госпожа удача". В Луганске три профессиональных театральных коллектива, а еще наш студенческий экспериментальный театр", - сказал он.Со сцены вуза участников фестиваля приветствовали профессоры кафедры театрального искусства - члены жюри Вера Евдокимова и Светлана Сиротюк-Витченко, а также заведующая кафедрой Владислава Титова."Если в городе нет театра, то это не совсем и город. А вот если в городе есть три театра да еще академия имени Матусовского, в которой учат актеров и режиссеров, то это не просто город - это столица!" - добавил в своем видеообращении член жюри, актер, драматург, режиссер Московского Лианозовского театра Павел Морозов.В первый день фестиваля в ЛГАКИ пройдет мастер-класс по сценической речи и сценическому движению. Ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте академии.23 апреля — Луганск