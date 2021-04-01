ВСУ разместили бронетехнику и три ЗРК "Оса" у жилых домов в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили 14 единиц бронетехники и три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) "Оса" у жилых домов в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса" и боевой бронированной машины на территории объекта в населенном пункте Врубовка, бронированной разведывательно-дозорной машины, трех бронетранспортеров МТ-ЛБ и боевой бронированной машины в жилом районе населенного пункта Попасная", – говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что "также зафиксированы четыре бронетранспортера БТР-4 "Буцефал" вблизи жилого района в населенном пункте Золотое и четыре МТ-ЛБ в жилом районе населенного пункта Новозвановка".

"В зоне ответственности 14-й бригады (зафиксирован) зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" в населенном пункте Смоляниново. В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ – зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" в жилом районе населенного пункта Возрождение", – проинформировали в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 апреля — Луганск