Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

Фото: © РИА Новости / Виталий БелоусовМИД России по принципу взаимности объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 15 мая, передает РИА Новости.Утром посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали на Смоленскую площадь, там ему выразили решительный протест по поводу "провокационных" действий его руководства.Пятнадцатого апреля Варшава признала "нежелательными лицами" трех сотрудников российского посольства. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что происходящее отвечает интересам США, но не Польши.