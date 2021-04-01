ЧСПК отменила в ЛНР первомайские демонстрации и парад трудовых коллективов из-за COVID-19

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменила проведение в Республике первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба Правительства."Отменить проведение в городах и районах Луганской Народной Республики 1 мая 2021 года первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах", - говорится в протоколе заседания ЧСПК.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 143,4 млн, из них более 3 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4285 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.23 апреля — Луганск