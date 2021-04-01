ВСП задержала двух бойцов ВСУ, прятавших оружие в тайнике в Станице – Народная милиция

Сотрудники украинских военной службы правопорядка (ВСП) и полиции задержали двух военнослужащих ВСУ, которые прятали украденное оружие и боеприпасы в заброшенном доме в Станице Луганской. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В населенном пункте Станица Луганская сотрудниками военной службы правопорядка совместно с полицией задержаны два военнослужащих 80-й бригады ВСУ, которые организовали в заброшенном доме схрон, где прятали 9 автоматов АК-74, более 7 000 патронов к ним и 15 гранат РГ-42", – рассказал он.

Осадчий добавил, что "по итогам предварительного разбирательства установлено, что военнослужащие вступили в сговор с начальником службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) бригады, который, пользуясь служебным положением, передал задержанным указанное оружие и боеприпасы с целью дальнейшей реализации".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 апреля — Луганск