"Правый сектор" набирает новобранцев для отправки в зону "ООС" – Народная милиция

Украинская националистическая организация "Правый сектор" активизировала работу по набору новобранцев для обучения их военному делу с целью дальнейшей отправки в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В регионах Украины, отдаленных от зоны боевых действий, отмечается активизация региональных ячеек всевозможных националистических и ультрарадикальных организаций. Непосредственно это касается деятельности террористической организации "Правый сектор", в которой с 13 апреля, согласно указанию руководства националистов, начата работа по набору активистов в ряды праворадикалов, а также обучению их основам военного дела и проведению целого комплекса мероприятий физической и психологической подготовки", - рассказал Осадчий.

Он сообщил, что руководителям территориальных ячеек "поступило указание, предписывающее в кратчайшие сроки обеспечить изучение тактико-специальной подготовки новобранцами с докладом о выполненных мероприятиях до мая 2021 года".

Осадчий отметил, что особое внимание предписано уделить мотивации новобранцев из областей, граничащих с ЛНР и ДНР, а также территорий, находящихся на границе с Российской Федерацией.

"Согласно информации от источника в штабе одного из территориальных подразделений, из прибывших активистов формируются сводные отряды, которые после прохождения подготовки должны быть готовы для убытия в зону "ООС" в составе националистических батальонов, а также усилить подразделения Нацгвардии, МВД и ВСУ", - проинформировал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он добавил, что "известно также о договоренности руководства "ООС" и "Правого сектора" о доукомплектовании подразделений ВСУ за счет праворадикалов в случае начала активных боевых действий".

"Фактически же речь идет о формировании националистических подразделений в составе частей и соединений ВСУ в зоне проведения карательной операции", - пояснил Осадчий.

Он отметил, что подобные действия военно-политического руководства Украины отмечаются на западе страны, "где городскими властями инициируется и спонсируется из городского бюджета создание так называемых добровольческих отрядов, которые в случае обострения обстановки выдвинутся в зону боевых действий".

"В частности, об официальном создании таких отрядов уже объявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков", - уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Он сообщил, что "формирование отрядов из числа националистов и их отправку на Донбасс активно лоббирует СБУ".

"В спецслужбе реализуют поручение президента страны (Владимира) Зеленского – используя обострение обстановки, отвлечь "войной" праворадикалов от кризиса в стране и от участия в антиправительственных акциях", - сказал Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 апреля — Луганск