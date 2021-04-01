Таможенный пост "Стаханов" с 1 мая будет работать в Алчевске – ГТК ЛНР

Внутренний таможенный пост "Стаханов" с 1 мая будет работать в Алчевске, решение о смене адреса таможенного органа принято для удобства субъектов внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил пресс-центр Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.

"Для повышения комфорта субъектов внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении грузов, а также совершенствования логистики принято решение перенести таможенный пост "Стаханов" в город Алчевск. С 1 мая 2021 года таможенный пост будет располагаться по адресу: Алчевск, улица Горького, 99б", - сказал начальник таможенного поста "Стаханов" Сергей Якубенко.

Он подчеркнул, что "это значительно улучшит транспортную логистику при доставке грузов и, как следствие, снизит транспортные расходы субъектов внешнеэкономической деятельности".

В ГТК ЛНР отметили, что зона деятельности и функции таможенного поста не изменятся. Как и прежде, таможенный орган будет проводить импортно-экспортные операции с товарами, ввезенными на территорию Республики или вывозимыми за переделы ЛНР.

23 апреля — Луганск