Только около 500 горняков с ликвидируемых шахт получили новую работу



Там отметили, что в рамках государственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве и социальная защита граждан, уволенных в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников предприятий по добыче (переработке) угля» с мая 2020 года по март 2021 года в территориальных отделениях фонда зарегистрировано более одной тысячи участников госпрограммы.

«При содействии фонда формами занятости охвачено около 72% участников программы. Каждый второй гражданин трудоустроен на свободные рабочие места, в том числе на созданные дополнительные (новые) рабочие места с использованием механизма субсидирования работодателей, а также с предоставлением дотации работодателю», — говорится в сообщении.

Экономика - Сегодня, 16:34 143 Фонд социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) с начала действия программы по трудоустройству работников ликвидируемых шахт помог найти работу каждому второму из обратившихся горняков. Об этом сообщили в ФССНСБ.Там отметили, что в рамках государственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве и социальная защита граждан, уволенных в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников предприятий по добыче (переработке) угля» с мая 2020 года по март 2021 года в территориальных отделениях фонда зарегистрировано более одной тысячи участников госпрограммы.«При содействии фонда формами занятости охвачено около 72% участников программы. Каждый второй гражданин трудоустроен на свободные рабочие места, в том числе на созданные дополнительные (новые) рабочие места с использованием механизма субсидирования работодателей, а также с предоставлением дотации работодателю», — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 16:34 143

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