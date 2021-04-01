Перевозивший через КПВВ «Станица Луганская» 150 тысяч долларов в сумке с двойным дном, лишился денег и заплатит штраф. ФОТО



Гражданин, который двигался со стороны временно оккупированной территории в столицу, пытался в двойном дне багажной сумки переместить через линию разграничения наличные средства в сумме 150 000 долларов США без наличия подтверждающих документов об их происхождении и без согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра в соответствии с законодательством. Такими действиями он совершил административное правонарушение, поскольку превысил допустимую сумму наличных средств разрешенную для перемещения с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях на контролируемую Украины территории и не имел необходимых документов о происхождении денег и разрешения на их перемещение. Выявленные в ходе углубленного осмотра наличные средства были приобщены к материалам дела", — говорится в сообщении пресс-службы.



Районный суд Луганской области рассмотрел материалы дела и постановил наложить на правонарушителя за совершение административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 КУоАП административное взыскание в виде штрафа с конфискацией денежных средств в размере 150 000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляет 4261500 гривен.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, гражданин решил обжаловать его в апелляционном порядке.

Луганский апелляционный суд, исследовав материалы дела и проверив доводы поданной апелляционной жалобы, пришел к выводу, что доводы апелляционной жалобы лица являются безосновательными и такими, что удовлетворению не подлежат, а постановление судьи районного суда Луганской области является законной, обоснованной и надлежащим образом мотивирован, оснований для ее изменения или отмены не усматривается.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционную жалобу правонарушителя — без удовлетворения.

«Сейчас правонарушителю придется оплатить штрафные санкции, а предназначены для конфискации в собственность государства изъяты наличные средства по поручению государственного исполнителя будут перечислены в государственный бюджет», — отметили в пресс-службе. Новости Региона - Сегодня, 16:29 252 На КПВВ «Станица Луганская» таможенники выявили лицо, осуществившее нарушение порядка пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Луганской области.Гражданин, который двигался со стороны временно оккупированной территории в столицу, пытался в двойном дне багажной сумки переместить через линию разграничения наличные средства в сумме 150 000 долларов США без наличия подтверждающих документов об их происхождении и без согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра в соответствии с законодательством. Такими действиями он совершил административное правонарушение, поскольку превысил допустимую сумму наличных средств разрешенную для перемещения с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях на контролируемую Украины территории и не имел необходимых документов о происхождении денег и разрешения на их перемещение. Выявленные в ходе углубленного осмотра наличные средства были приобщены к материалам дела", — говорится в сообщении пресс-службы.Районный суд Луганской области рассмотрел материалы дела и постановил наложить на правонарушителя за совершение административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 КУоАП административное взыскание в виде штрафа с конфискацией денежных средств в размере 150 000 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ составляет 4261500 гривен.Не согласившись с решением суда первой инстанции, гражданин решил обжаловать его в апелляционном порядке.Луганский апелляционный суд, исследовав материалы дела и проверив доводы поданной апелляционной жалобы, пришел к выводу, что доводы апелляционной жалобы лица являются безосновательными и такими, что удовлетворению не подлежат, а постановление судьи районного суда Луганской области является законной, обоснованной и надлежащим образом мотивирован, оснований для ее изменения или отмены не усматривается.По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционную жалобу правонарушителя — без удовлетворения.«Сейчас правонарушителю придется оплатить штрафные санкции, а предназначены для конфискации в собственность государства изъяты наличные средства по поручению государственного исполнителя будут перечислены в государственный бюджет», — отметили в пресс-службе. Новости Региона - Сегодня, 16:29 252

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