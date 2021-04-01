В Луганске проходит молодежный театральный фестиваль
В Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского 23 апреля открыли V молодёжный театральный фестиваль ArtEast. Об этом сообщили в вузе.
В фестивале примут участие 30 профессиональных и любительских театральных коллективов из ЛНР (Луганск, Алчевск, Ровеньки, Антрацит, Ирмино, Суходольск), ДНР (Донецк, Макеевка, Харцызск), России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Краснодар, Воронеж, Вологда, Белгород, Астрахань, Смоленск и другие).
- Луганск уверенно становится театральной Меккой, — отметил, приветствуя участников, зрителей фестиваля, ректор академии Валерий Филиппов. — Открывается наш ArtEast, в эти же дни проходит театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача». В Луганске — три профессиональных театральных коллектива, а ещё наш студенческий экспериментальный театр...
Для участников фестиваля проведут мастер-классы по сценической речи и сценическому движению. Председатель жюри — актёр, режиссёр, преподаватель кафедры актёрского мастерства Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей Александр Фёдоров в своём видеообращении подчеркнул, что, к сожалению, в конце фестиваля придётся подводить итоги.
— Но я хочу, чтоб вы знали: фестиваль состоялся, а значит, мы все уже победили! — добавил Александр Фёдоров.
Культура - Сегодня, 16:13 132
В фестивале примут участие 30 профессиональных и любительских театральных коллективов из ЛНР (Луганск, Алчевск, Ровеньки, Антрацит, Ирмино, Суходольск), ДНР (Донецк, Макеевка, Харцызск), России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Краснодар, Воронеж, Вологда, Белгород, Астрахань, Смоленск и другие).
- Луганск уверенно становится театральной Меккой, — отметил, приветствуя участников, зрителей фестиваля, ректор академии Валерий Филиппов. — Открывается наш ArtEast, в эти же дни проходит театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача». В Луганске — три профессиональных театральных коллектива, а ещё наш студенческий экспериментальный театр...
Для участников фестиваля проведут мастер-классы по сценической речи и сценическому движению. Председатель жюри — актёр, режиссёр, преподаватель кафедры актёрского мастерства Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей Александр Фёдоров в своём видеообращении подчеркнул, что, к сожалению, в конце фестиваля придётся подводить итоги.
— Но я хочу, чтоб вы знали: фестиваль состоялся, а значит, мы все уже победили! — добавил Александр Фёдоров.
Культура - Сегодня, 16:13 132
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