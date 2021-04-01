В Луганске настоятельно рекомендуют на Пасху не ходить в храмы и на кладбища
В Луганске жителям рекомендуют во время пасхальных праздников отказаться от посещения кладбищ и храмов.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией рекомендовала жителям Республики воздержаться от посещения многолюдных мест в период пасхальных праздников. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Республике Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение рекомендовать гражданам воздержаться от посещения мест скопления людей в период пасхальных праздников, а также отменила проведение массовых первомайских мероприятий», — говорится в сообщении.
В частности, в протоколе заседания ЧСПК определены следующие рекомендации населению:
— воздержаться от посещения кладбищ (кроме оформления услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);
— во время пасхальных праздников ограничить посещение храмов, религиозных объектов и проводить религиозные обряды на дому. Красота и здоровье - Сегодня, 15:56 523
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией рекомендовала жителям Республики воздержаться от посещения многолюдных мест в период пасхальных праздников. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Республике Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение рекомендовать гражданам воздержаться от посещения мест скопления людей в период пасхальных праздников, а также отменила проведение массовых первомайских мероприятий», — говорится в сообщении.
В частности, в протоколе заседания ЧСПК определены следующие рекомендации населению:
— воздержаться от посещения кладбищ (кроме оформления услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);
— во время пасхальных праздников ограничить посещение храмов, религиозных объектов и проводить религиозные обряды на дому. Красота и здоровье - Сегодня, 15:56 523
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