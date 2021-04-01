Нардеп из Луганской области не указал в декларации дом за 1,5 миллиона долларов и восемь элитных квартир в Киеве





Как отмечается в расследовании, нардеп из Луганской области от группы «Доверие» Сергей Шахов не указал в декларации жену и ее многомиллионные активы. На женщину, в частности, записан двухэтажный особняк площадью более 600 квадратных метров в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» под Киевом. Стоимость такой недвижимости оценивается более чем в 1,5 миллиона долларов.





Она также является владелицей 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров, еще одного коттеджа в «Солнечной долине», а с мая 2020 года — восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.



Сергей Шахов был избран в парламент по округу в Луганской области. Новости Украины - Сегодня, 15:46 383 Журналисты программы «Схемы» проанализировали декларации депутатов Верховной Рады и нашли несколько случаев, когда в документах не хватает информации о принадлежащих им или их семьях активах — что может являться коррупционным правонарушением.Как отмечается в расследовании, нардеп из Луганской области от группы «Доверие» Сергей Шахов не указал в декларации жену и ее многомиллионные активы. На женщину, в частности, записан двухэтажный особняк площадью более 600 квадратных метров в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» под Киевом. Стоимость такой недвижимости оценивается более чем в 1,5 миллиона долларов.Она также является владелицей 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров, еще одного коттеджа в «Солнечной долине», а с мая 2020 года — восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.Сергей Шахов был избран в парламент по округу в Луганской области. Новости Украины - Сегодня, 15:46 383

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