Четыре бойца ВСУ получили ожоги при тушении ворованного топлива – Народная милиция

Четыре военнослужащих ВСУ получили ожоги различной степени тяжести при тушении в Рубежном бензовоза, загоревшегося во время слива топлива для продажи. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что 23 апреля произошло возгорание бензовоза "на территории 182-го отдельного батальона материального обеспечения в населенном пункте Рубежное".

"Во время слива бензина с автомобильного бензовоза с целью продажи в результате нарушения правил безопасности при обращении с открытым огнем произошло возгорание топлива. При тушении пожара ожоги различной степени тяжести получили четверо военнослужащих ВСУ, один из которых с 90% ожога тела находится в реанимации Северодонецкого военного госпиталя", – отметил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "также во время произошедшего инцидента полностью уничтожено четыре бензовоза".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 апреля — Луганск