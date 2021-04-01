Бойцы ВСУ ограбили продуктовый магазин в Троицком – Народная милиция

Киевские силовики ограбили продуктовый магазин в поселке городского типа Троицкое. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"21 апреля в зоне ответственности 14-й бригады в населенном пункте Троицкое лицами в военной форме ограблен продуктовый магазин на окраине, - сказал он. - По горячим следам сотрудниками МВД и ВСП (военной службы правопорядка) установлены личности грабителей - солдаты Свиридов и Корчагин, которые совершили грабеж с целью заполучения денежных средств, а также алкоголя, продаваемого в магазине".

Официальный представитель добавил, что, как выяснилось в ходе следствия, задержанные, уроженцы Винницкой и Кировоградской областей, уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления по месту жительства.

"Еще один случай произошел в зоне ответственности 59-й бригады, где в населенном пункте Семигорье при попытке изнасилования гражданки Памфиловой 1999 года рождения был задержан военнослужащий соединения старший солдат Маковенко", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что боец уже привлекался к уголовной ответственности за растление несовершеннолетних и разбойное нападение.

"Такой подход к подбору кадров для ВСУ становится причиной того, что алкоголики и наркоманы попадают в состав боевых подразделений в зоне (так называемой операции объединенных сил) "ООС" и, находясь в состоянии различных видов опьянения, открывают бесконтрольный огонь по территории Народных Республик, зачастую выбирая в качестве целей мирное население и объекты гражданской инфраструктуры", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 апреля — Луганск