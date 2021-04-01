Более десятка бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" за неделю – Народная милиция

Более десятка военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" дезертировали из зоны проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") за неделю. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"За неделю самовольно оставили места службы по различным причинам 11 военнослужащих ВСУ из состава ОТГ "Север", – сказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 апреля — Луганск