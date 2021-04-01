"Волонтер" передал настольные игры в клубы прифронтовых поселков Антрацитовского района (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали настольные игры для детей в клубы прифронтовых поселков Красный Кут, Индустрия и Фащевка Антрацитовского района. Об этом сообщила пресс-служба ОД.Передача подарков в местные клубы состоялась в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях". Активисты подготовили развлекательную программу и показали детям, как играть в новые игры."Активисты проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" регулярно посещают отдаленные и прифронтовые населенные пункты Республики, они дарят детям радость и положительные эмоции", – сказала работница Антрацитовского теротделения движения Анастасия Малиновская.Председатель Фащевского первичного отделения Антрацитовского теротделения ОД Вера Шарапова поблагодарила волонтеров и отметила, что их визит – "это большая радость для деток".Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.23 апреля — Луганск