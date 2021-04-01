Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 13 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили 13 военнослужащих, трое из которых погибли. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашей разведки, с 17 по 23 апреля в соединениях и частях ОТГ "Север" небоевые потери личного состава составили 13 человек, из которых 3 погибли, 10 получили ранения и травмы различной степени тяжести", – сказал он.

18 апреля военнослужащий 1-го батальона 14-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил несовместимое с жизнью ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

21 апреля в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в районе поселка городского типа Троицкое погибли двое военнослужащих 59-й бригады.

20 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Золотого-3 получили травмы различной степени тяжести находившиеся в автомобиле ЗИЛ четверо военнослужащих 92-й бригады, один из которых остается в тяжелом состоянии.

22 апреля в результате драки с местными жителями в кафе поселка городского типа Станица Луганская травмы и ушибы получили двое военнослужащих из состава 3-й батальонной тактической группы 80-й бригады.

23 апреля из-за возгорания бензовоза на территории 182-го отдельного батальона материального обеспечения в Рубежном ожоги различной степени тяжести получили четверо военнослужащих ВСУ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 апреля — Луганск