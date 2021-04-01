ВСУ за неделю разместили в зоне "ООС" 21 единицу техники – Народная милиция

Киевские силовики в течение недели разместили 21 единицу техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенного Минскими соглашениями, размещенного вдоль линии боевого соприкосновения в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер по поддержанию перемирия", - сказал он.

Официальный представитель уточнил, что четыре боевые машины пехоты (БМП) и позиции минометной батареи ВСУ выявлены в селе Кряковка и поселке городского типа (пгт) Трехизбенка; два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Оса" и боевая бронированная машина (ББМ) - в селе Смолянинов и пгт Врубовка.

Кроме того, в Попасной зафиксированы огневые позиции минометной батареи, бронированная разведывательно-дозорная машина, три бронированных многоцелевых тягача МТ-ЛБ и одна ББМ, в Золотом - четыре бронетранспортера "Буцефал", в селах Новозвановка и Видродження - четыре МТ-ЛБ, одна ЗРК "Оса".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 апреля — Луганск