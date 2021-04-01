Премьер Франции назвал нападение на сотрудницу полиции терактом

"Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой", - заявил Кастекс, прибывший в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где произошло убийство сотрудницы полиции.

Фото: ReutersПремьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции под Парижем терактом, передает РИА Новости.Инцидент произошел во второй половине дня. Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!". Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Нападавший скончался от ран, полученных при задержании.Он напомнил о теракте в городе Манявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны входят в департамент Ивлин.Расследованием нападения на сотрудницу полиции занимается антитеррористическая прокуратура.