Организаторы Всероссийского суворовского конкурса рисунков наградили участников из ЛНР (ФОТО)

Участники Всероссийского суворовского конкурса рисунков, проживающие на территории ЛНР, получили награды от организаторов творческого состязания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на отдел по вопросам туризма и охраны культурного наследия."23 апреля в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов, поощрительных грамот и сертификатов участникам Всероссийского суворовского конкурса рисунков. Награды получили юные художники из Луганска, Брянки, Красного Луча, Краснодона, Свердловска, Стаханова, а также поселка Вахрушево Краснодонского района", – говорится в сообщении.Мероприятие посетили представители МКСМ, работники культуры, преподаватели и студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского и Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники конкурса детского рисунка.В онлайн-режиме к собравшимся обратились организаторы Всероссийского суворовского конкурса рисунков: доктор исторических наук, профессор, директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Абдулла Даудов и директор Государственного мемориального музея Суворова Ольга Сотчихина."Конкурс детского рисунка помогает находить и поддерживать талантливых детей, которые представляют собой новую смену. В детских работах отражены любовь к Родине, к жизни, патриотизм и души участников", – отметил Даудов.Сотчихина добавила, что "с каждым годом все сложнее заниматься отбором лучших конкурсных работ"."Тем не менее, мы с радостью призываем подключаться новых участников", – сказала она.Директор ЛХМ заслуженный работник культуры ЛНР Лидия Борщенко рассказала, что в марте 2021 года Луганский художественный музей заключил с Государственным мемориальным музеем Александра Суворова соглашение о совместной работе, направленное на патриотическое и эстетическое воспитание молодежи.Она также поблагодарила председателя Союза художников ЛНР Артема Фесенко за содействие в доставке грамот и сертификатов участников детского конкурса в ЛНР из Санкт-Петербурга.Юных художников поздравил с заслуженными наградами коллектив "Казачата" Луганского казачьего кадетского корпуса.Организаторами Всероссийского суворовского конкурса рисунков являются Государственный мемориальный музей Александра Суворова и Санкт-Петербургский государственный университет. Конкурс посвящен Дню воинской славы – дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов.В конкурсе участвуют дети и молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет. Целями его проведения являются воспитание у подрастающего поколения интереса, любви и уважения к отечественной истории, стимулирование детей, юношей и девушек к творческой деятельности.23 апреля — Луганск