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Организаторы Всероссийского суворовского конкурса рисунков наградили участников из ЛНР (ФОТО)

Sergey Сегодня, 19:450Новости
Организаторы Всероссийского суворовского конкурса рисунков наградили участников из ЛНР (ФОТО)










Организаторы Всероссийского суворовского конкурса рисунков наградили участников из ЛНР (ФОТО)








Участники Всероссийского суворовского конкурса рисунков, проживающие на территории ЛНР, получили награды от организаторов творческого состязания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на отдел по вопросам туризма и охраны культурного наследия.
"23 апреля в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов, поощрительных грамот и сертификатов участникам Всероссийского суворовского конкурса рисунков. Награды получили юные художники из Луганска, Брянки, Красного Луча, Краснодона, Свердловска, Стаханова, а также поселка Вахрушево Краснодонского района", – говорится в сообщении.
Мероприятие посетили представители МКСМ, работники культуры, преподаватели и студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского и Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники конкурса детского рисунка.
В онлайн-режиме к собравшимся обратились организаторы Всероссийского суворовского конкурса рисунков: доктор исторических наук, профессор, директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Абдулла Даудов и директор Государственного мемориального музея Суворова Ольга Сотчихина.
"Конкурс детского рисунка помогает находить и поддерживать талантливых детей, которые представляют собой новую смену. В детских работах отражены любовь к Родине, к жизни, патриотизм и души участников", – отметил Даудов.
Сотчихина добавила, что "с каждым годом все сложнее заниматься отбором лучших конкурсных работ".
"Тем не менее, мы с радостью призываем подключаться новых участников", – сказала она.
Директор ЛХМ заслуженный работник культуры ЛНР Лидия Борщенко рассказала, что в марте 2021 года Луганский художественный музей заключил с Государственным мемориальным музеем Александра Суворова соглашение о совместной работе, направленное на патриотическое и эстетическое воспитание молодежи.
Она также поблагодарила председателя Союза художников ЛНР Артема Фесенко за содействие в доставке грамот и сертификатов участников детского конкурса в ЛНР из Санкт-Петербурга.
Юных художников поздравил с заслуженными наградами коллектив "Казачата" Луганского казачьего кадетского корпуса.
Организаторами Всероссийского суворовского конкурса рисунков являются Государственный мемориальный музей Александра Суворова и Санкт-Петербургский государственный университет. Конкурс посвящен Дню воинской славы – дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов.
В конкурсе участвуют дети и молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет. Целями его проведения являются воспитание у подрастающего поколения интереса, любви и уважения к отечественной истории, стимулирование детей, юношей и девушек к творческой деятельности.
23 апреля — Луганск

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