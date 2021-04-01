Команда из Лутугино победила в соревнованиях военно-патриотических клубов ЛНР (ФОТО)

Команда "Воин" из Лутугинского района заняла первое место в соревнованиях среди военно-патриотических клубов (ВПК) Республики "Тропа разведчиков". Об этом ЛИЦ сообщила пресс-служба Патриотической ассоциации Донбасса (ПАД).Участники соревнования прошли полосу препятствий, состязались в метании ножей, продемонстрировали навыки работы с топографическими материалами."Команда "Воин" заняла первое место, команда Лутугинского учебно-воспитательного комплекса (УВК) – второе место, ВПК "Звезда" луганской школы № 38 – третье", - сообщили в ПАД.Председатель ПАД Алексей Селиванов отметил, что главная задача военно-патриотического мероприятия – "научить молодое поколение коллективизму, взаимопомощи, смекалке и, конечно же, любви к Родине"."Ребята проходят определенные этапы, показывают свои умения, силу, ловкость, и самое главное – общаются друг с другом. Таким образом, новое поколение молодежи воспринимает ценности, которые им передают ветераны ополчения и всех войн нашего Отечества" - подчеркнул он.Ученица Лутугинского УВК София Лазаренко добавила, что "подобные мероприятия воспитывают из активистов ВПК истинных патриотов своей Родины".Организатором мероприятия с 2015 года является ВПК "Воин" при поддержке Лутугинской администрации и Патриотической ассоциации Донбасса. Соревнования проводятся в честь памяти командира разведки ополчения Александра Лигуты, погибшего в 2014 году при исполнении боевого задания.23 апреля — Луганск