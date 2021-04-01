Жители ЛНР в рамках акции "Мира Луганщине" благоустроили более 20 парков и скверов (ФОТО)

Жители ЛНР в рамках акции "Мой дом – моя Республика" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели субботники в более чем 20 парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба ОД."Во всех городах Луганской Народной Республики 23 апреля прошли субботники в рамках акции "Мой дом – моя Республика" общественного движения "Мир Луганщине". Активисты движения и все желающие привели в порядок любимые места. Субботники прошли в более чем 20 парках и скверах", - говорится в сообщении.В благоустройстве территорий приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, главы администраций городов и районов, председатели территориальных отделений ОД "Мир Луганщине", активисты и жители. Они собрали мусор, прошлогоднюю листву, ветки, подмели тротуары, покрасили памятники, бордюры и лавочки, побелили деревья.ЛУГАНСКВ Луганске субботники состоялись в сквере 30 лет Победы, сквере Памяти, сквере за школой № 16 и дендропарке в районе торгового цента "Метро".Депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов сообщил, что в сквере Памяти на субботник пришли около 150 активистов, среди которых преподаватели и студенты Луганского государственного педагогического университета."Я пришел на субботник в сквер 30 лет Победы. Очень приятно наблюдать за тем, как сквер преображается. Радует, что много людей присоединились к субботнику", – сказал активист проекта "Молодая гвардия" Богдан Антонов.Сотрудница исполнительного комитета Луганского теротделения ОД "Мир Луганщине" Ирина Галат рассказала, что активисты ежегодно в преддверии праздника Великой Победы выходят на субботники и наводят порядок, облагораживают парки, скверы, площадки, памятники героям войны.АЛЧЕВСКДепутат Народного Совета ЛНР Роман Лысенко принял участие в субботнике в Алчевске, там активисты работали в парке культуры и отдыха имени Победы. Лысенко отметил, что субботники – это те мероприятия, которые объединяют людей не безразличных к тому, что их окружает.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНСотрудники Антрацитовского центрального городского Дворца культуры имени Ленина провели субботник на территории парка, расположенного рядом с учреждением. Работники ДК убрали прошлогоднюю листву, мусор, приступили к установке лавочек, урн и высадке цветов."Всего будет установлено десять скамеек, столько же урн, информационный стенд", - проинформировал директор ДК Андрей Шершнев.Сотрудники отдела по обеспечению жизнедеятельности Крепенского, члены общественного движения, подсобные рабочие, учащиеся и сотрудники общеобразовательных учреждений убрали территорию парка в поселке, побелили деревья в сквере по улице Октябрьская, вывезли мусор и посеяли семена цветов.БРЯНКААктивисты Брянковского территориального отделения ОД "Мир Луганщине", работники предприятий, организаций и коммунальщики в рамках привели в порядок мемориал "Землякам нашим, за Родину павшим…": очистили прилегающую территорию от опавшей листвы, поросли и мусора, покрасили мемориальные доски с именами погибших брянковчан.Также они благоустроили братскую могилу в поселке городского типа Анновка, парковую зону и территорию у памятного знака "Чернобыль, боль наша", расчистили устье реки Лозовая."На призыв "Все на субботник!" откликнулись жители города, они убирали во дворах и на придомовых территориях, белили деревья и бордюры", - рассказали в горадминистрации.КРАСНОДОНВ общегородском субботнике в Краснодоне приняли участие около двух тыс. жителей города, в числе которых работники администрации Краснодона и Краснодонского района, коллективы коммунальных предприятий и учебных заведений, активисты территориального отделения ОД "Мир Луганщине".Активисты отремонтировали детские площадки, покрасили лавочки и урны на площадях и аллеях Краснодона, а также вывезли с территории города около 100 кубометров поросли, сухостоя и мусора.Субботники состоялись на территориях сельских и поселковых советов Краснодонского района.КРАСНЫЙ ЛУЧАктивисты Вахрушевского первичного отделения Краснолучского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" убрали территорию парка, побелили бордюры, деревья и электроопоры, благоустроили памятники."Каждый житель должен помнить, что все в наших руках, и общими силами мы можем сделать наш город чище", – сказал председатель Вахрушевского первичного отделения ОД Олег Труфанов.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНВ субботнике, который прошел в перевальском парке имени Воровского, приняли участие более 100 жителей региона. Собравшиеся убрали хворост, покрасили лавочки у летнего кинотеатра, побелили деревья и бордюры."Мне нравятся такие массовые совместные мероприятия. С песнями и шутками мы делаем лучше свой город, а значит и свою Республику. Приятно, что общественное движение "Мир Луганщине" выступает тем самым сплачивающим элементом", - сказала участница субботника Наталья.РОВЕНЬКИРеспубликанский субботник состоялся в Ровеньках на территории от путепровода по улице Ленина до улицы Карла Маркса, общая протяженность территории составила 2,3 км.В акции приняли участие представители администрации города, ОД "Мир Луганщине", коллективы местных предприятий и жители Ровеньков.Участники мероприятия побелили бордюрные камни, деревья и электроопоры.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНСубботник, в котором приняли участие трудовые коллективы поселка городского типа Фрунзе и члены "Мира Луганщине", прошел в парке 40 лет Победы.Участники мероприятия убрали листву и ветки, вывезли мусор и побелили деревья. Всего в ходе субботника было убрано 16 830 кв. м территории, побелено 148 деревьев и вывезено 5 куб. м листьев и травы."Это (акции по облагораживанию территории) важно для патриотического воспитания, особенно молодежи. Люди чувствуют себя обществом, способным сообща решать дела своего родного дома, которым мы считаем наш поселок", - сказала начальник отдела по жизнеобеспечению Фрунзе и сел Анжелика Пирогова.СТАХАНОВВ Стаханове субботник состоялся у памятника, установленного в честь горняков шахты имени Ильича, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР Андрей Губарев и Светлана Алешина, сотрудники исполнительного комитета территориального отделения и активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" ОД "Мир Луганщине", жители города.Участники субботника очистили обелиск и мемориальную плиту от пыли и грязи, а также привели в порядок прилегающую к памятнику территорию – убрали сухие ветки, палую листву и бытовой мусор."Благоустройство памятника погибшим шахтерам – это дань памяти поколению, прошедшему войну, преклонение перед их мужеством и стойкостью. В самый тяжелый период истории нашего государства, в годы Великой Отечественной войны, шахтеры не только самоотверженно трудились ради достижения Победы в тылу, но и сражались за нее на поле боя. Победа в войне далась им нелегко, и мы не должны этого забывать", – отметил руководитель исполкома Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко.23 апреля — Луганск