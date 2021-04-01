Жители ЛНР в рамках акции "Мира Луганщине" благоустроили более 20 парков и скверов (ФОТО)
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Антрацит
Брянка
Брянка
Брянка
Брянка
Брянка
Краснодон
Краснодон
Краснодон
Краснодон
Краснодон
Краснодон
Перевальский район
Перевальский район
Перевальский район
Первомайск
Первомайск
Первомайск
Первомайск
Ровеньки
Славяносербский район
Славяносербский район
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Жители ЛНР в рамках акции "Мой дом – моя Республика" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели субботники в более чем 20 парках и скверах. Об этом сообщила пресс-служба ОД.
"Во всех городах Луганской Народной Республики 23 апреля прошли субботники в рамках акции "Мой дом – моя Республика" общественного движения "Мир Луганщине". Активисты движения и все желающие привели в порядок любимые места. Субботники прошли в более чем 20 парках и скверах", - говорится в сообщении.
В благоустройстве территорий приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, главы администраций городов и районов, председатели территориальных отделений ОД "Мир Луганщине", активисты и жители. Они собрали мусор, прошлогоднюю листву, ветки, подмели тротуары, покрасили памятники, бордюры и лавочки, побелили деревья.
ЛУГАНСК
В Луганске субботники состоялись в сквере 30 лет Победы, сквере Памяти, сквере за школой № 16 и дендропарке в районе торгового цента "Метро".
Депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов сообщил, что в сквере Памяти на субботник пришли около 150 активистов, среди которых преподаватели и студенты Луганского государственного педагогического университета.
"Я пришел на субботник в сквер 30 лет Победы. Очень приятно наблюдать за тем, как сквер преображается. Радует, что много людей присоединились к субботнику", – сказал активист проекта "Молодая гвардия" Богдан Антонов.
Сотрудница исполнительного комитета Луганского теротделения ОД "Мир Луганщине" Ирина Галат рассказала, что активисты ежегодно в преддверии праздника Великой Победы выходят на субботники и наводят порядок, облагораживают парки, скверы, площадки, памятники героям войны.
АЛЧЕВСК
Депутат Народного Совета ЛНР Роман Лысенко принял участие в субботнике в Алчевске, там активисты работали в парке культуры и отдыха имени Победы. Лысенко отметил, что субботники – это те мероприятия, которые объединяют людей не безразличных к тому, что их окружает.
АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОН
Сотрудники Антрацитовского центрального городского Дворца культуры имени Ленина провели субботник на территории парка, расположенного рядом с учреждением. Работники ДК убрали прошлогоднюю листву, мусор, приступили к установке лавочек, урн и высадке цветов.
"Всего будет установлено десять скамеек, столько же урн, информационный стенд", - проинформировал директор ДК Андрей Шершнев.
Сотрудники отдела по обеспечению жизнедеятельности Крепенского, члены общественного движения, подсобные рабочие, учащиеся и сотрудники общеобразовательных учреждений убрали территорию парка в поселке, побелили деревья в сквере по улице Октябрьская, вывезли мусор и посеяли семена цветов.
БРЯНКА
Активисты Брянковского территориального отделения ОД "Мир Луганщине", работники предприятий, организаций и коммунальщики в рамках привели в порядок мемориал "Землякам нашим, за Родину павшим…": очистили прилегающую территорию от опавшей листвы, поросли и мусора, покрасили мемориальные доски с именами погибших брянковчан.
Также они благоустроили братскую могилу в поселке городского типа Анновка, парковую зону и территорию у памятного знака "Чернобыль, боль наша", расчистили устье реки Лозовая.
"На призыв "Все на субботник!" откликнулись жители города, они убирали во дворах и на придомовых территориях, белили деревья и бордюры", - рассказали в горадминистрации.
КРАСНОДОН
В общегородском субботнике в Краснодоне приняли участие около двух тыс. жителей города, в числе которых работники администрации Краснодона и Краснодонского района, коллективы коммунальных предприятий и учебных заведений, активисты территориального отделения ОД "Мир Луганщине".
Активисты отремонтировали детские площадки, покрасили лавочки и урны на площадях и аллеях Краснодона, а также вывезли с территории города около 100 кубометров поросли, сухостоя и мусора.
Субботники состоялись на территориях сельских и поселковых советов Краснодонского района.
КРАСНЫЙ ЛУЧ
Активисты Вахрушевского первичного отделения Краснолучского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" убрали территорию парка, побелили бордюры, деревья и электроопоры, благоустроили памятники.
"Каждый житель должен помнить, что все в наших руках, и общими силами мы можем сделать наш город чище", – сказал председатель Вахрушевского первичного отделения ОД Олег Труфанов.
ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
В субботнике, который прошел в перевальском парке имени Воровского, приняли участие более 100 жителей региона. Собравшиеся убрали хворост, покрасили лавочки у летнего кинотеатра, побелили деревья и бордюры.
"Мне нравятся такие массовые совместные мероприятия. С песнями и шутками мы делаем лучше свой город, а значит и свою Республику. Приятно, что общественное движение "Мир Луганщине" выступает тем самым сплачивающим элементом", - сказала участница субботника Наталья.
РОВЕНЬКИ
Республиканский субботник состоялся в Ровеньках на территории от путепровода по улице Ленина до улицы Карла Маркса, общая протяженность территории составила 2,3 км.
В акции приняли участие представители администрации города, ОД "Мир Луганщине", коллективы местных предприятий и жители Ровеньков.
Участники мероприятия побелили бордюрные камни, деревья и электроопоры.
СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОН
Субботник, в котором приняли участие трудовые коллективы поселка городского типа Фрунзе и члены "Мира Луганщине", прошел в парке 40 лет Победы.
Участники мероприятия убрали листву и ветки, вывезли мусор и побелили деревья. Всего в ходе субботника было убрано 16 830 кв. м территории, побелено 148 деревьев и вывезено 5 куб. м листьев и травы.
"Это (акции по облагораживанию территории) важно для патриотического воспитания, особенно молодежи. Люди чувствуют себя обществом, способным сообща решать дела своего родного дома, которым мы считаем наш поселок", - сказала начальник отдела по жизнеобеспечению Фрунзе и сел Анжелика Пирогова.
СТАХАНОВ
В Стаханове субботник состоялся у памятника, установленного в честь горняков шахты имени Ильича, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР Андрей Губарев и Светлана Алешина, сотрудники исполнительного комитета территориального отделения и активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" ОД "Мир Луганщине", жители города.
Участники субботника очистили обелиск и мемориальную плиту от пыли и грязи, а также привели в порядок прилегающую к памятнику территорию – убрали сухие ветки, палую листву и бытовой мусор.
"Благоустройство памятника погибшим шахтерам – это дань памяти поколению, прошедшему войну, преклонение перед их мужеством и стойкостью. В самый тяжелый период истории нашего государства, в годы Великой Отечественной войны, шахтеры не только самоотверженно трудились ради достижения Победы в тылу, но и сражались за нее на поле боя. Победа в войне далась им нелегко, и мы не должны этого забывать", – отметил руководитель исполкома Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко.
23 апреля — Луганск
Метки: {keywords}