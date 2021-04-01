Синоптики прогнозируют днем 24 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 24 апреля будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 16 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 23 апреля до 21:00 24 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями; ночью без существенных осадков, слабый туман, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 12-14 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 апреля метеорологи фиксировали в 2009 году – минус 5 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 апреля – 04:41, время захода – 20:04. Продолжительность светового дня составит 15 часов 23 минуты.

По предварительному прогнозу, 25 апреля осадков не ожидается, при прояснении ночью и утром местами на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Ночью и утром 26 апреля местами также возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 3 градусов ниже нуля, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температурный фон существенно не изменится.

23 апреля — Луганск