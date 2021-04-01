МИД обвинил Киев в стягивании техники к линии соприкосновения в Донбассе

"Словно заклинание, повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины. О какой "сдержанной реакции" и тем более "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?" — заявила Захарова.

"В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения "пещерной" идеологии неонацизма и правого экстремизма", — сказала официальный представитель МИД.

Фото: РИА НовостиКиев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства по поводу публикации главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ситуации на Украине, передает РИА Новости.Текст еврочиновника на Смоленской площади назвали "образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события".Представитель МИД указала, что в Брюсселе не только закрывают глаза на распространяющиеся среди киевских властей настроения решить конфликт в Донбассе силовым путем, но и поддерживают их в этом.Захарова посоветовала европейской дипломатии начать побуждать руководство Украины к отказу от агрессивной риторики и переходу к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и "нормандского формата".Москва ожидает, что в Брюсселе прекратят распространять антироссийскую информацию и начнут искать пути к нормализации взаимодействия между Москвой и ЕС, "руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов", заключила Захарова.