Отключение электроснабжения в Луганске 26 апреля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 26 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Советская, 42, 46, 46а, 47;
улица Дзержинского, 33, 40, 42, 44, 46 ,48, 50;
улица Лермонтова, 1а, 2.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;
улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;
улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;
улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
улица Лебедева-Кумача, 23а;
улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;
улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по таким адресам:
улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 102-124;
тупик Рудя, 1-21
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 09:00 13
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Советская, 42, 46, 46а, 47;
улица Дзержинского, 33, 40, 42, 44, 46 ,48, 50;
улица Лермонтова, 1а, 2.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;
улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;
улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;
улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
улица Лебедева-Кумача, 23а;
улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;
улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по таким адресам:
улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 102-124;
тупик Рудя, 1-21
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 09:00 13
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