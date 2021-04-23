Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.04.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 23.04.2021
09:00 ВСУ применили тяжелую артиллерию при обстрелах ДНР
Поселок Старомихайловка на западе Донецка был обесточен накануне поздно вечером в результате артобстрела со стороны украинских сил. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«В 21:40 украинская армия открыла огонь по Старомихайловке с применением артиллерии калибром 122 мм (выпущено 10 снарядов). В результате были обесточены 9 трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС. Около 1000 абонентов остались без электричества (половина населенного пункта — прим. ред.)», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что «неоднократные запросы представительства ДНР в СЦКК на установление устойчивого режима прекращения огня игнорируются украинской стороной».
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет, более подробная информация уточняется.
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