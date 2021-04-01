Глава МИД КНР сравнил демократию и Coca Cola

"Никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других. В конечном счете, только народ страны должен решить, верны ли выбранные ими система и путь. Мы никогда не перенимаем зарубежные модели, не экспортируем нашу идеологию и не требуем от других стран копировать методы Китая", - заявил Ван И.

"Но демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", - подчеркнул министр.

Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / ReutersДемократия – это не Coca Cola, США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США, передает РИА Новости.По его словам, вместо этого Китай призывает все страны следовать по пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям людей, уважать и учиться друг у друга.Недавно, указал дипломат, возникло утверждение, в котором китайско-американский спор изображается как спор "демократии и авторитаризма".Глава МИД КНР отметил, что Пекин реализует политику социалистической демократии, которая отражает волю народа, соответствует специфике Китая и поддерживается жителями страны."Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима, что само по себе является проявлением недемократии", - указал он.Ван И подчеркнул, что важнейшее понимание, достигнутое за десятилетия контактов Китая и США, заключается в том, что, хотя две страны и имеют разные социальные системы, это не мешает им, несмотря на разногласия, искать точки соприкосновения, достигать взаимовыгодного сотрудничества и мирно сосуществовать.