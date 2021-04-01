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В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США

Sergey Сегодня, 09:4515Новости
В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США
Фото: Reuters
Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент, заявило посольство России в Вашингтоне.
Отмечается, что он решительно отверг обвинения американской стороны в адрес Москвы, передает РИА Новости.
"Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве", — сообщается в Twitter диппредставительства.

Как следует из Twitter бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, американское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в США, чтобы "высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе".

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