В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США

"Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве", — сообщается в Twitter диппредставительства.

Фото: ReutersВременного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент, заявило посольство России в Вашингтоне.Отмечается, что он решительно отверг обвинения американской стороны в адрес Москвы, передает РИА Новости.Как следует из Twitter бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, американское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в США, чтобы "высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе".