Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов

Фото: globallookpress.comС вечера субботы Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, говорится в бюллетени Управления навигации и океанографии Минобороны, передает РИА Новости.Подчеркивается, что это ограничение будет действовать с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.Министерство иностранных дел Украины выразило протест Москве из-за этого решения, указав, что его якобы приняли под предлогом проведения военных учений, несмотря на то, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.Реакция ЗападаГосдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.Источник