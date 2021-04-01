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Украинские депутаты устроили потасовку из-за российского флага

Sergey Сегодня, 10:300Новости
Украинские депутаты устроили потасовку из-за российского флага
Украинские депутаты устроили потасовку из-за российского флага
Фото: VASILY FEDOSENKO / Reuters
Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку во время заседания из-за российского флага. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на kherson.net.ua.
Представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Хлань во время выступления депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова подошел к нему и начал предпринимать попытки повестить коллеге на шею плакат с нарисованным флагом России и надписью «Пособник оккупанта». Устинов смог отбиться, и между украинскими депутатами завязалась потасовка. В итоге, один из членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» смог усадить недовольного парламентария обратно на место.
Ранее украинские депутаты от партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа» устроили потасовку на заседании Верховной Рады из-за очереди к микрофону.

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