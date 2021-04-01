Украинские депутаты устроили потасовку из-за российского флага

Фото: VASILY FEDOSENKO / ReutersДепутаты Херсонского областного совета устроили потасовку во время заседания из-за российского флага. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на kherson.net.ua.Представитель партии «Европейская солидарность» Сергей Хлань во время выступления депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова подошел к нему и начал предпринимать попытки повестить коллеге на шею плакат с нарисованным флагом России и надписью «Пособник оккупанта». Устинов смог отбиться, и между украинскими депутатами завязалась потасовка. В итоге, один из членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» смог усадить недовольного парламентария обратно на место.Ранее украинские депутаты от партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа» устроили потасовку на заседании Верховной Рады из-за очереди к микрофону.