В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

"Не может (президент Украины Зеленский. – Прим. ред.) во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", — заявил Резников.

Фото: Valentyn Ogirenko / ReutersВице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, передает РИА Новости.Политик добавил, что, по его мнению, подобная встреча должна происходить в формате Нормандского формата вместе с лидерами Германии и Франции.Ранее Путин ответил на видеообращение Зеленского, в котором тот предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер отметил, что если глава Украины хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран. Однако российские власти готовы в любой момент принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнул Путин.